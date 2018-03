Tra le vittime dell’incendio che ha provocato la morte di almeno 64 persone in un centro commerciale di Kemerovo, in Siberia, figurano anche 41 bambini: lo ha confermato una fonte dei servizi di emergenza citati dalla agenzia di stampa russa Ria Novosti. “L’elenco dei morti include i nomi di 41 bambini“, ha spiegato la fonte, secondo la quale il bilancio ufficiale di 64 vittime non è ancora definitivo.