Salute, boom di app dalla medicina al fitness: scelte dal 70% degli italiani

Il 70% dei consumatori ha utilizzato almeno un’app per la Salute nell’ultimo anno, e le app per il fitness sono le più utilizzate, soprattutto tra gli uomini, mentre quelle per il benessere sono le più installate, anche a pagamento: lo rileva uno studio dell’Adoc condotto tra i consumatori italiani maggiorenni nell’ultimo anno.

In base ai risultati raccolti dall’associazione dei consumatori, il 69,1% degli italiani ha utilizzato, almeno una volta nell’ultimo anno, un’app legata a benessere, medicina, Salute o fitness. Quest’ultime sono risultate le più utilizzate (44,6% delle preferenze), seguite dalle app ‘benessere’ (28,6%) e infine dalle app ‘Salute&Medicina’ (26,8%). I maggiori utilizzatori di queste app si collocano nella fascia d’età 18-25 anni (78,5%), fascia in cui si ritrovano anche i maggiori utilizzatori delle app ‘fitness’ (63,6%). La fascia d’età over 60 è quella con il minor tasso d’utilizzo, con la prevalenza del 55,5% dei consumatori che dichiara di non aver utilizzato neanche un’app Salute nell’ultimo anno.

“I consumatori italiani sono molto interessati a monitorare e migliorare il loro stato di Salute tramite l’uso di app dedicate, tanto che più di due consumatori su tre le ha utilizzate nell’ultimo anno – dichiara Roberto Tascini, presidente dell’Adoc – c’è quindi una profonda attenzione, in particolare da parte dei consumatori under25, verso nuove soluzioni digitali che riguardano il loro stato di Salute. I consumatori ritengono queste app molto utili per il loro benessere, sia per il monitoraggio che per il miglioramento della Salute e ne incentivano lo sviluppo e la diffusione“.