Salute: lo sport “spezza il cuore”, più rischi di infarto se si vince in casa

Uno studio pubblicato sul ‘Canadian Journal of Cardiology‘ ha rilevato un aumento dei ricoveri ospedalieri fra i maschi al di sotto dei 55 anni con sintomi di infarto miocardico il giorno successivo alla vittoria del Montreal Canadiens, una squadra canadese di hockey su ghiaccio.

Dato che l’hockey è parte della vita canadese, i ricercatori del Montreal Heart Institute hanno voluto indagare sul possibile collegamento tra eventi sportivi e attacchi di cuore. Hanno analizzato i dati dello stesso istituto relativi ai ricoveri, e hanno scoperto un’associazione tra le vittorie dei Montreal Canadiens e un aumento del rischio di infarto acuto del miocardio negli uomini.

La maggiore incidenza è stata osservata negli uomini al di sotto dei 55 anni, in molti casi predisposti a problemi di cuore, e i più alti tassi di ammissione si sono verificati dopo le vittorie in casa, con un aumento del 40% in questa fascia d’età dopo una partita trionfale. Quindi c’è più pericolo quando la propria squadra vince, piuttosto che quando perde.