Salute, donazione di organi da donna morta: doppio trapianto a Modena

“Questo trapianto renale da donatore a cuore non battente si caratterizza per aver trapiantato i due reni dello stesso donatore in un unico ricevente. Infatti, come per il donatore in morte cerebrale, si garantisce la adeguatezza del trapianto effettuando al momento del prelievo una biopsia sui reni e sulla base dello score istologico gli organi si assegnano a due diversi riceventi oppure ad un unico ricevente. In questo caso è stato quindi effettuato un doppio trapianto di rene da donatore a cuore non battente; questa casistica è ancora limitata in Italia anche se il nostro centro ha l’esperienza di 54 doppi trapianti di rene da donatore in morte cerebrale. Il supporto tecnologico dei sistemi di riperfusione dei reni dopo il prelievo ci permette di avere una ulteriore garanzia sulla qualità degli organi trapiantati e – ha concluso il prof. Gianni Cappelli, Direttore della Nefrologia e Dialisi – l’aver implementato anche questa tipologia di donazione è importante per consentire a Modena di supplire alla carenza d’organi assicurando la qualità dei risultati”.