Salute: i bambini fanno deduzioni razionali ancora prima di parlare

Un nuovo studio pubblicato su “Science” condotto da Nicoló Cesana-Arlotti della Central European University di Budapest (Ungheria), insieme a colleghi della Universitat Pompeu Fabra e della Catalan Institution for Research and Advanced Studies di Barcelona e della Polish Academy of Sciences di Varsavia (Polonia), ha scoperto che i bambini piccoli, nella fase detta “preverbale” sono in grado di eseguire deduzioni razionali: questi ‘mini-ragionamenti’ non sarebbero necessariamente basati sulla linguistica, come molti avevano ipotizzato fino a oggi.

Gli esperti si riferiscono al “sillogismo disgiuntivo”, una forma logica di pensiero in cui, se solamente A o B possono essere veri, e A è falso, allora B deve essere vero.

Sono stati studiati bambini dai 12 ai 19 mesi mentre guardavano delle animazioni in cui venivano mostrati due oggetti diversi per forma, colore e categoria (ad esempio un fiore e un dinosauro), nascosti dietro una barriera. E’ stata poi mostrata una tazza animata che raccoglieva uno degli oggetti, ad esempio il dinosauro. La barriera è stata quindi rimossa e, sorprendentemente, l’oggetto rimosso appariva ancora. I ricercatori, utilizzando strumenti per il rilevamento del movimento degli occhi, hanno scoperto che i bambini hanno osservato più a lungo le scene in cui l’oggetto inaspettato rimaneva presente, indicando che i piccoli sono confusi e sperano di ottenere maggiori informazioni. Altri test hanno confermato che era davvero l’oggetto ‘inaspettato’ a incuriosire i bambini.