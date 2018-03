Sanità, biologi vs ‘finti nutrizionisti’: “Non hanno titoli per dare diete”

L’Ordine dei biologi in campo contro i “finti nutrizionisti che, senza avere i titoli, elaborano

diete e consulenze nutrizionali nei propri studi e in pubblico”. L'”ultimo illecito, oggetto di denuncia – spiegano i biologi in una nota – riguarda un evento a Udine, che vede in pista anche la Regione Fvg e l’Azienda sanitaria 2 Bassa friulana: Alimentare Watson. Nell’appuntamento aperto alla cittadinanza, andato in scena giovedì sera a Udine, infatti, ad affrontare le tematiche dell’alimentazione con indicazioni precise su quali cibi mangiare è stata una naturopata ed educatrice alimentare”. A segnalarlo sono stati alcuni giovani biologi, che si sono rivolti ai vertici della categoria.

“Anche a Udine è attiva una squadra in incognito di biologi nutrizionisti – afferma la biologa nutrizionista Marta Ciani – impegnati a scovare coloro che, privi di titolo adeguato, propongono diete e raccomandano come e cosa mangiare. Si tratta di un comportamento illegale, punito dalla legge, essendo abuso di professione”.

Da qui “l’appello alla Regione e alle Aziende sanitarie affinché non contrastino con la legge; da parte sua l’Ordine ha lanciato un progetto anti-abusivismo: chi non è biologo nutrizionista e non è medico non può assolutamente elaborare diete, né indicare quali alimenti assumere o meno, né proporre consulenze nutrizionali individuali o di gruppo”.