Sanità: nelle oncologie italiane un manifesto contro le fake news

A partire da oggi, in tutti i reparti di oncologia italiani sara’ esposto un manifesto con il decalogo contro le fake news. E’ stato realizzato da Unamsi, l’Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione, su sollecitazione del Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo).

Il decalogo ‘Salute in Internet: 10 regole per navigare in sicurezza’, e’ costituito da consigli fondamentali ma molto semplici ed e’ rivolto a tutti coloro che per avere informazioni su problemi di Salute si rivolgono al ‘dottor Google’ o ad altri motori di ricerca su Internet.

Con l’affissione del poster nei reparti oncologici degli ospedali Italiani, “Cipomo e Unamsi vogliono lanciare un segnale di speranza, per la divulgazione di una comunicazione migliore”.

“Il decalogo – afferma Mario Clerico, Presidente Cipomo – non solo rappresenta un grande traguardo per la lotta alle bufale e alle fake news in ambito sanitario ma anche e soprattutto un punto di partenza”. L’iniziativa e’ stata condivisa da numerose societa’ scientifiche come Fimp (medici pediatri), Simg (medici di famiglia), Siu (urologi), Soi (oftalmologi), Sio (otorinolaringoiatri), oltre a quella di alcuni ospedali e Centri ricerca, come l’Istituto dei Tumori (Int) e l’Istituto Clinico Citta’ Studi (Iccs) di Milano.