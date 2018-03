Sanità: privacy, altems e garante a confronto sul nuovo regolamento europeo

Confronto, all’Università Cattolica del Sacro cuore di Roma, sul nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che entrerà in vigore nel mese di maggio. L’incontro, ‘La protezione dei dati personali: codice di condotta per la sanità’, promosso dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Ateneo del Sacro Cuore (Altems) è in calendario il 4 aprile, alle 15.30 all’ateneo romano. All’appuntamento partecipa Francesco Modafferi, dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità-Garante per la protezione dei dati personali.

L’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali “comporterà – ricorda una nota – obblighi e responsabilità significative per tutte le aziende, anche, e in particolare, quelle sanitarie vista la particolare natura delle informazioni trattate e le peculiarità sotto il profilo clinico, organizzativo e di collaborazione nell’interesse del paziente”.

“Per facilitare le organizzazioni nell’individuazione dei criteri secondo cui declinare i principi generali stabiliti – prosegue la nota – lo stesso Regolamento prevede ed incoraggia la definizione di codici di condotta, insiemi di regole che dettagliano la corretta interpretazione ed i criteri di applicazione del regolamento in funzione delle specificità ed esigenze di una specifica tipologia di organizzazione”.

Per questo l’Altems e la comunità italiana dell’Healthcare Information and Management Systems Society (Himss), “hanno avviato, con il sostegno e l’approvazione dell’Autorità Garante, un’iniziativa finalizzata alla definizione di un codice di condotta per il contesto sanitario, con la collaborazione delle principali associazioni sanitarie e professionali, di alcune Asl e dei cittadini”.