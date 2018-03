Sanità: sindaco Padova, su nuovo ospedale pronti ad ‘avanti tutta’

Padova, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Sono stufo delle tiritere da disco rotto di chi sa solo far polemica: a me interessano i fatti per la gente, non la propaganda eterna. Io rispondo ai padovani non certo a chi ha da recriminare sui suoi insuccessi passati. E’ proprio ai nostri cittadini che mi rivolgo e a loro dico che sul nuovo accordo che la nostra Giunta ha raggiunto con la Regione in dicembre e che io ho firmato col Governatore Zaia siamo pronti all’ ‘avanti tutta””. Lo sottolinea, in una nota, il sindaco di Padova, Sergio Giordani.

“Avanti per il bene della nostra sanità, avanti per rilanciare il ruolo di Padova capitale della medicina, avanti perché, dopo una lunga discussione, abbiamo avuto nero su bianco la certezza che nel nostro centro non resterà mai un’area di degrado, ma un Pronto Soccorso all’avanguardia e un moderno Ospedale con tutte le sue funzioni, avanti perché siamo noi e non qualcun altro che ha raggiunto l’intesa corretta nell’interesse dei padovani e siamo noi i garanti di un buon accordo di garanzia e rilancio per l’intera comunità”, assicura.

“Siamo noi l’amministrazione che si assumerà la responsabilità di procedere, coi fatti, dopo le giravolte e i tonfi di chi oggi ulula alla luna. Entro venti giorni da oggi, l’accordo Giordani-Zaia arriverà in Consiglio Comunale, così, dopo la Giunta che lo ha già votato e recepito, anche il massimo organo di governo della nostra città si esprimerà e voterà – spiega il sindaco – Altro che messa in discussione, noi vogliamo fare presto, perché coi nostri sforzi in soli 6 mesi abbiamo trovato una sintesi che fa bene alla città e non lascia zone d’ombra come nei tre anni precedenti”.