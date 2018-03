Sclerosi multipla per 114mila italiani: i giovani i più colpiti 

“In Italia più di 114mila persone sono affette dalla sclerosi multipla, che colpisce maggiormente fra i 20 e 40 anni ed è una delle cause più frequenti di disabilità nei giovani”. A confermarlo è Letizia Leocani, neurologa all’Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione della presentazione di Ms-Fit, un videogioco sviluppato da Roche ed Helaglobe che consente alle persone con sclerosi multipla di fare attività fisica a casa sotto continuo monitoraggio medico.

“Nei pazienti under 35, il sintomo riportato più di frequente è la fatica, riferita in circa il 60% dei casi – riporta la specialista -: è seguita da altri sintomi quali i disturbi visivi, della mobilità, dell’equilibrio, dolore, sensazione di rigidità alle gambe e disturbi del sonno. Questi disturbi influenzano negativamente le capacita’ lavorative e le interazioni sociali in più dell’80% dei casi”.

Chi vive con la sclerosi multipla può presentare deficit motori a livello dell’arto superiore che hanno un impatto significativo sull’attività della vita quotidiana. Per questo l’attività fisica adattata sul paziente “riveste un ruolo di grande importanza nel percorso terapeutico di chi vive con sclerosi multipla – conclude Leocani -, in quanto consente di mantenere e possibilmente di migliorare le capacita’ residue, puntando a preservare le attività personali e sociali”.