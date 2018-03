Maltempo Abruzzo: oggi scuole chiuse all’Aquila

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado oggi mercoledì 21 marzo: la decisione è stata assunta nella serata di ieri a seguito dell’avviso di previsioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione civile secondo cui sono possibili precipitazioni nevose a quote superiori 400-600 metri sul territorio dell’Aquila con quantitativi al suolo localmente abbondanti sui rilievi. La chiusura delle scuole è un provvedimento assunto in via precauzionale, per prevenire problemi alla circolazione, facilitare le operazioni dei mezzi spartineve e spargisale e andare incontro alle esigenze degli abitanti delle frazioni più alte e dei paesi del territorio che potrebbero subire gli effetti della nevicata.