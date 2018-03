Senato: Brunetta, Romani ha carte in regola per presidenza

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “In Forza Italia la figura che più di ogni altra può legittimamente candidarsi alla carica di presidente del Senato è quella di Paolo Romani. Ogni tentativo di esclusione, sulla base di principi astratti, decontestualizzati e francamente inaccettabili, è da rispedire al mittente”. Lo afferma in una nota Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.

“La seconda carica dello Stato deve avere personalità, esperienza, credibilità, conoscenza della macchina parlamentare e adeguato peso politico: personale, di partito e nel nostro caso anche di coalizione. Proprio per questo noi riteniamo che il senatore Paolo Romani abbia tutte le carte in regola per aspirare alla seconda carica dello Stato”, conclude.