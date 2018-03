Senato: Gelmini, pretesto inaccettabile per escludere Romani

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Un pretesto inaccettabile quello che vorrebbe escludere Paolo Romani dalla possibile candidatura alla guida del Senato”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda degli azzurri.

“Prima di tutto perché Romani ‘ che conosco da lungo tempo ‘ è persona per bene, lontana mille miglia da pratiche amministrative men che corrette. Si tratta di una persona autorevole, stimata in tutti gli ambienti per il suo equilibrio e la sua serietà. Non è pensabile che, per un episodio a lui estraneo – oggetto del riesame – Romani venga escluso dalla legittima possibilità di concorrere ad un’alta carica del Parlamento”.