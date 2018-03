Sicurezza informatica del servizio sanitario italiano: il prof. Baiardi dell’Università di Pisa nel gruppo di studio

Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica.

“Studieremo strategie specifiche – spiega Baiardi – per migliorare costantemente la difesa delle strutture sanitarie del Paese da attacchi informatici di varia natura, con l’obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza dei rischi cyber in sanità, da questo punto di vista infatti è importante sensibilizzare coloro che usano i dispositivi connessi in rete per salvaguardare i dati dei pazienti e dei medici”.

Fabrizio Baiardi è ordinario di informatica all’Università di Pisa e la sua ricerca è focalizzata sulla valutazione del rischio posto da sistemi ICT complessi a partire dallo studio delle vulnerabilità e delle intrusioni in sistemi informatici.