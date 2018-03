Sessualità: 7 uomini su 10 attratti da una donna più grande

Sette uomini su 10 si dichiarano attratti da una donna più grande. È quanto risulta da un sondaggio realizzato da CougarItalia, il primo portale in Italia a specializzarsi nel promuovere incontri tra donne più grandi e uomini più giovani, che ha osservato come, su un campione di mille uomini e mille donne di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, le coppie in cui l’uomo ha meno anni della compagna costituiscono il 21% del totale.

Da una parte una donna quarantenne dall’altra un uomo giovane e ancora inesperto. È questa la tipica coppia Cougar che nel 2018 rappresenta un tipo di relazione ancora in crescita. D’altra parte quale uomo non ha mai fantasticato almeno una volta di essere agganciato da una donna, piuttosto che impegnarsi per primo nel tentativo di conquistarla?

«Il fatto è che sono sempre di più le donne che cercano un amore “giovane”. E agli uomini non dispiace: il 68% di essi si sente attratto da una donna più grande, sicura di sé e realizzata. Insomma, da una donna Cougar» commenta Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.

E le coppie in cui la donna è Cougar sono in aumento: dal 14% del 2015 si è passati al 21% del 2018, mettono in evidenza i dati elaborati da CougarItalia. In generale queste coppie sono più stabili e durano di più nel tempo.

Il nuovo studio di CougarItalia ha rilevato che il 40% delle coppie formate negli ultimi 5 anni ancora insieme nel 2018 è formata proprio da una donna più grande e da un uomo più giovane.

Delle «coppie stabili», solo il 33% segue invece il modello più tradizionale in cui l’uomo è più grande della donna ed il 27% il modello in cui i partner sono coetanei o hanno o al massimo un anno di differenza.

«Nel 78% delle coppie dove la donna è più grande di oltre un anno, la differenza di età non supera gli 8 anni» osservano gli analisti di CougarItalia. Mentre il 15% dei casi riguarda differenze di età comprese tra i 10 ed i 15 anni.

«Il 76% delle donne che hanno un partner più giovane ha più di 35 anni» aggiunge Alex Fantini. E in Italia, mette infine in evidenza il portale CougarItalia, le donne Cougar sopra i 35 anni disposte a rimettersi in gioco e a riscoprirsi ancora in cerca di qualcosa di speciale sono ben 2 milioni.

Le Cougar più «attive» nella ricerca di un partner vivono a Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze.