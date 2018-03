Al via lunedì la Settimana del cervello: svela l’attività muscolare 

“Non c’e’ muscolo senza cervello” e’ il tema della Settimana internazionale del cervello 2018 promossa, dal 12 al 18 marzo, dalla Societa’ Italiana di Neurologia (Sin). L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena celebra anche quest’anno l’appuntamento con due eventi.

Lunedi’ 12 Marzo al Due Ponti di Roma si svolge la quinta edizione dell’ #HappyNeuroHour con un incontro dal titolo: ‘L’effetto body building sul cervello’. In questa edizione si vuole sottolineare come l’attivita’ muscolare dipenda dal sistema nervoso e quindi dal cervellostesso. Tra i relatori per la parte scientifica Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico Ire, Maurizio Inghilleri, Professore Associato Universita’ La Sapienza Responsabile del centro SLA del Policlinico Umberto I, Umberto Manili Servizio di Psicologia dello Sport – Istituto di Scienza dello Sport del CONI e Marta Maschio, Responsabile Centro Epilessia Tumorale (CET) Ire. Testimonial della serata Carolina Morace, Legend and Instructor Fifa, ex calciatrice italiana e l’Associazione Blaze-Matteo Blasi.

Durante la serata sara’ trasmesso il video di animazione “Vivere senza confini”, sull’epilessia tumorale e sull’importanza, per la complessita’ della malattia, della presa in carico del paziente da un centro specialistico e multidisciplinare. Giovedi’ 15 Marzo alla Conventicola degli Ultramoderni si terra’ invece una serata di musica e magia dal titolo: Brainstorming, a cura dell’Associazione Blaze – Matteo Blasi. Il ricavato della serata andra’ al Centro Epilessia Tumorale Ire.