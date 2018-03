“Sex games” sempre più utilizzati dagli italiani, ma in troppi non sanno come utilizzarli

I “Sex Games” (intesi come utilizzo di cosmetici per la coppia, gel, dildo e sex toys in genere) sono sempre più utilizzati dagli italiani: ormai il 36% delle donne e il 41% degli uomini ammette di averli utilizzati almeno una volta, con crescita significative sopratutto tra più giovani (+ 8% rispetto a due anni fa nella fascia 18-25 anni) e dalle donne (+ 6% rispetto a due anni fa). Un trend ormai consolidato, che di fatto è entrato nel costume e che non rappresenta nemmeno più un tabù, visto che ormai se ne parla liberamente sui social (+ 13% di post rispetto a due anni fa, sorgenti monitorate Facebook, Instagram e Ask, dati CAWI su un panel di 500 persone intervistate a febbraio 2018).

Purtroppo il 12% degli intervistati e il 35% della fascia 18-25 ha affermato che non ritiene di avere sufficienti informazioni sul loro uso più corretto, cosa decisamente preoccupante considerando che in alcuni casi un uso non appropriato potrebbe essere pericoloso per la salute.

Lovelab, azienda tutta italiana nata da pochi anni ma già crescita con centinaia di corner vendita e distribuzione all’estero, ha quindi deciso di aiutare chi vorrebbe introdurre nella propria coppia un po’ di “pepe” ma teme di non saperne abbastanza.

Ecco quindi che da oggi sul sito “yourlovelab” saranno disponibili dei “LovePack” già pronti, che permettono sia di ben utilizzare i vari accessori e prodotti, sia di averli a prezzi molto scontati. Ma non solo: sempre sul sito, sarà disponibile un servizio chat di consulenza gratuita ed anonima, alla quale alcuni esperti Lovelab saranno disponibili per dare risposte alle domande degli utenti, siano essi clienti o meno, per maggiori dettagli sui Sex Games e sui Sex Toys, su come utilizzarli nel modo più giusto, per divertirsi meglio e più in sicurezza. Ed infine, saranno pubblicate una serie di guide del tutto gratuite (scaricabili però solo dai maggiorenni) che illustreranno in modo semplice e chiaro come utilizzare giochi, cosmetici e gel.