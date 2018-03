Sicilia: 11 milioni per opere contro il dissesto idrogeologico

Per la progettazione esecutiva di importanti opere contro il dissesto idrogeologico in Sicilia, sono stati destinati 11 milioni di euro. Gli interventi per la salvaguardia e la tutela del territorio in 27 Comuni di sette province dell’Isola sono inseriti in un primo stralcio di finanziamenti del ministero dell’Ambiente. Si tratta di un Fondo di rotazione, per interventi di sicurezza del suolo e delle acque, di cento milioni di euro, dei quali quasi sedici assegnati alla Regione: 10,9 in questa fase e altri cinque in una seconda tranche. Lo rende noto il Governatore siciliano Nello Musumeci.

Il provvedimento destina i fondi alla progettazione di trentanove opere: nove nel Palermitano, una a Catania, ventidue nel Messinese, due nelle province di Enna, Siracusa e Trapani e una nell’Agrigentino.