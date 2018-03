Salute, allarme “tech neck”: con smartphone e tablet i Millennials diventano gobbi

Il New York Post ha riportato un allarme lanciato da esperti in chiropratica: si sta diffondendo in modo esponenziale il “tech neck“, la tipica posizione di chi tiene la testa piegata in avanti a lungo, perché utilizza smartphone e tablet. Si tratta di una condizione dolorosa che diventa sempre più comune: il collo tende a perdere la sua curvatura naturale, e ciò provoca uno squilibrio fisiologico nella parte superiore del corpo.

“I ventenni hanno la salute della spina dorsale di una persona di 30 o di 40 anni. E’ un’epidemia“, ha dichiarato il chiropratico Christian Kang.

La posizione errata porta i muscoli della parte superiore della schiena ad allungarsi, mentre quelli nella parte anteriore del corpo si indeboliscono e il collo si spinge in avanti: tutto ciò può fare sentire la testa più pesante, di almeno 4.5 kg.