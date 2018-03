Si svolgera’ domenica prossima l’ultima giornata ecologica per l’anno 2017/2018 a Frosinone. Lo ha comunicato il Comune. Lo stop alle auto, previsto per il 25 febbraio, era stato rinviato per il maltempo, con freddo intenso e temperature sotto lo zero Domenica ci sara’ il divieto di circolazione per i veicoli a uso privato dalle 8 alle 18 nell’area urbana del centro cittadino.