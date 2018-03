A Milano i livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia di 50 microgrammi al metrocubo: ieri le centraline Arpa hanno rilevato concentrazioni di 8 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 14 in via Senato e 13 al Verziere. Nell’area metropolitana si segnalano i 10 microgrammi a Limito di Pioltello.