La Cina ha lanciato in orbita un satellite in grado di monitorare le radiazioni elettromagnetiche, generate dal movimento della crosta terrestre, utili per monitorare i terremoti.

Il satellite rimarrà in orbita cinque anni e ed è in grado di registrare scosse di magnitudo superiore a 6. Il satellite fornisce quindi un nuovo approccio per la ricerca in campo sismico.