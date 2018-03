“Spazio all’ingegno”: il 20 marzo l’astronauta Paolo Nespoli all’Università di Parma

S’intitola “Spazio all’ingegno”, e sarà un incontro davvero speciale. Anzi, “spaziale”. Martedì 20 marzo a partire dalle 11, all’Auditorium del Plesso Polifunzionale dell’Università di Parma (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze) si faranno “quattro passi nello spazio”: in Ateneo arriverà infatti l’astronauta italiano della European Space Agency- ESA Paolo Nespoli. Con lui ci saranno Tommaso Ghidini, responsabile della Divisione Strutture, Meccanismi e Materiali di ESA, e Claudio Sollazzo, Mission Manager VITA, di ASI – Agenzia Spaziale Italiana.

I posti per l’incontro, indirizzato in via prioritaria agli studenti delle scuole superiori e dell’Università ma aperto alla cittadinanza, sono già esauriti.

Un paio d’ore nello spazio, dunque, con chi sullo spazio lavora e con chi ci è andato davvero, e più di una volta: Paolo Nespoli è infatti praticamente appena tornato (a metà dicembre) dalla sua terza missione, Vita (Vitality, Innovation, Technology, Ability), sulla Stazione Spaziale Internazionale.

E proprio di VITA, che l’ha portato per 139 giorni nello spazio, “AstroPaolo” parlerà al pubblico, spiegando tra l’altro come si vive in ambiente di microgravità e quali esperimenti biomedici e tecnologici vengono condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Su VITA si soffermerà in parte anche Claudio Sollazzo, che ne è stato Mission Manager, mentre Tommaso Ghidini, che dall’Università di Parma (dove si è laureato brillantemente in Ingegneria Meccanica nel 2000) è arrivato a guidare la Divisione Strutture, Meccanismi e Materiali della European Space Agency – ESA, illustrerà il lavoro svolto dall’ESA e dalla “sua” divisione, responsabile della qualifica al volo spaziale di tutti i materiali e delle tecnologie di produzione impiegati sull’intera gamma dei programmi spaziali ESA.

La mattinata prevede alle 11 i saluti della Pro rettrice alla Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri, l’introduzione di Annamaria Cucinotta, docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, e gli interventi di Tommaso Ghidini e Claudio Sollazzo. A seguire interverranno il Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei e l’astronauta Paolo Nespoli.

Paolo Nespoli ha all’attivo più di seimila ore trascorse nello spazio e ben tre missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, uno straordinario “laboratorio” di ricerca scientifica in orbita bassa attorno alla Terra, a 400 km di quota: la prima, Esperia, dal 23 ottobre al 7 novembre 2007; la seconda, MagISStra, dal 15 dicembre 2010 al 24 maggio 2011; la terza, VITA, dal 28 luglio al 14 dicembre 2017. Nel corso delle tre missioni Nespoli ha avuto ruoli chiave nell’installazione di importanti elementi strutturali per la Stazione Spaziale Internazionale, ha portato a termine una serie di significativi esperimenti europei nel campo della biologia e della fisiologia umana e ha effettuato attività educative.

Paolo Nespoli sarà in Ateneo grazie alla collaborazione del fumettista di Parma Leo Ortolani con ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e ESA (European Space Agency), dalla quale è nato il volume a fumetti C’è Spazio per Tutti (Panini comics 2017) dedicato alla vita sulla Stazione Spaziale Internazionale e alla storia dell’uomo nello spazio. C’è Spazio per Tutti, che ha per protagonista Rat-Man, il topo-supereroe creato da Leo Ortolani, è stato portato nello spazio proprio da Paolo Nespoli, che l’ha mostrato in un video dalla Stazione spaziale Internazionale. È stato il primo fumetto a raggiungere lo spazio.