Spazio, missione EarthCARE: Thales Alenia Space consegna il radiometro a banda larga per lo studio di nuvole, fluidi e radiazioni e dei loro effetti sul clima della terra

Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) ha consegnato oggi il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in Germania.

La missione EarthCARE, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), aiuterà a comprendere meglio la relazione fra nuvole, fluidi e radiazioni e i loro effetti combinati sul sistema climatico della Terra. Una missione ad alta priorità che migliorerà la nostra comprensione della scienza alla base della climatologia e delle previsioni meteorologiche.

Il radiometro a banda larga misurerà sia il flusso solare riflesso sia il flusso termico terrestre, prendendo le misure attraverso lo spettro dall’ultravioletto all’infrarosso. Si compone di tre telescopi, sofisticati sistemi di calibrazione e rivelatori appositamente sviluppati per coprire l’intero spettro. Al centro di una sfida significativa di progettazione ed ingegneria, il BBR stabilirà un nuovo standard nel settore della radiometria satellitare.

Gli ingegneri di Thales Alenia Space nel Regno Unito hanno guidato la progettazione, la costruzione e il collaudo del BBR. Altre aziende e università britanniche hanno dato il loro contributo significativo a questo strumento, tra cui il Rutherford Appleton Laboratory (assemblaggio dei telescopi), ESR (meccanismo di assemblaggio) e SciSys (software di bordo). Il BBR è il primo strumento ottico di osservazione terrestre prodotto da un team britannico per una missione ESA da più di 20 anni.

“Progettando, costruendo e testando il sofisticato strumento BBR, Thales Alenia Space è orgogliosa di servire la più grande e complessa missione Earth Explorer sviluppata fino ad oggi” – ha affermato Ben Olivier, CEO di Thales Alenia Space nel Regno Unito – “Rappresenta dieci anni di lavoro collaborativo e costruttivo tra i team dell’industria e del mondo accademico, che hanno dovuto superare grandi sfide tecniche. Grazie ai loro sforzi è il primo strumento ad essere stato consegnato per l’integrazione del satellite EarthCARE. Vorremmo ringraziare Airbus Defense & Space per aver affidato a Thales Alenia Space nel Regno Unito e ai suoi ingegneri altamente qualificati questa missione importante.“

Inoltre, Leonardo ha contribuito alla missione EarthCARE fornendo al prime contractor Airbus il trasmettitore laser di potenza a stato solido dello strumento ATLID (Atmospheric Lidar), i sensori d’assetto e il generatore fotovoltaico per l’alimentazione del satellite.