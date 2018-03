Sperimentare l’autentica Romagna: nei Ricci Hotels di Cesenatico (FC) si balla il liscio, s’impasta la piadina, si assapora la tradizione locale

Per molti viaggiatori, andare in vacanza non è solo un modo per ricercare relax e divertimento, ma anche per conoscere la vera anima di un luogo. La Romagna, terra generosa, è uno di quei posti in cui oltre alle soleggiate spiagge e le tante opportunità per i vacanzieri, si possono provare esperienze autentiche, riscoprendo tradizioni, cultura, sapori che esprimono l’essenza del territorio e dei suoi abitanti, passati e presenti. I Ricci Hotels, Family Resort di Cesenatico (FC), a pochi passi dal mare ma anche dalle colline e dai loro borghi – Hotel Valverde, Hotel Nettuno, Hotel Sport e gli appartamenti di Villa Mia di Gatteo al Mare e del Podere La Fattoria di Canonica – da sempre incarnano l’accoglienza romagnola e propongono esperienze per vivere il vero spirito della Romagna.

“Vai col liscio”, dov’è nata Romagna Mia

Ogni settimana, nei Ricci Hotels, si danza a ritmo di liscio con una coppia di ballerini romagnoli che insegnano agli ospiti grandi e piccoli i passi di questa coinvolgente musica folk che identifica il mondo romagnolo. Una curiosità: Secondo Casadei, fondatore dell’omonima popolare orchestra, scrisse nel 1954 “Romagna Mia”, la canzone inno della sua terra cantata in tutto il mondo, dedicandola con amore alla sua villetta a Gatteo Mare, la casa in via 1° maggio proprio accanto a Villa Mia dei Ricci Hotels.

Impastare la Piadina Igp

La Romagna è anche il luogo in cui è nata la piadina, la sfoglia semplice e gustosa da farcire dando spazio alla creatività. È uno dei prodotti Igp (indicazione geografica protetta) e si compone di semplici ingredienti: farina di frumento, strutto, olio extravergine di oliva, sale, acqua e agenti lievitanti. Nei Ricci Hotels, i bambini, ma anche genitori e nonni, imparano con gli chef dei ristoranti ad impastare la piadina, divenendo protagonisti di una delle tradizioni gastronomiche locali più apprezzate. La sfoglia viene preparata secondo la ricetta originale tutelata Igp.

Assaporare olio, vino e miele delle campagne di Romagna

L’autentico sapore della Romagna arriva ogni giorno a tavola, perché nei ristoranti dei Ricci Hotels, le ricette nascono dalle materie prime selezionate sul territorio. L’olio extra vergine d’oliva, il vino e il miele, provengono direttamente dal Podere La Fattoria di Canonica, vicino a Santarcangelo di Romagna, una cascina di fine ‘800 tra il mare e le colline, immersa in una tenuta di 120mila mq tra vigneti di sangiovese e trebbiano, ulivi e girasoli. La casa di campagna, punto di partenza per scoprire i borghi romagnoli, è dedicata ai viaggiatori che cercano una vacanza a contatto con la natura. In autunno, si può vivere la raccolta delle olive e partecipare alla creazione dell’olio. Anche il vino sangiovese è un simbolo per il territorio, mentre il miele si sposa benissimo con le eccellenze casearie locali: il formaggio di fossa, il pecorino e lo squacquerone, quest’ultimo tra gli ingredienti preferiti per farcire le piadine. Il pane viene fatto in casa con la pasta madre del fornaio di Sala di Cesenatico. Il pesce azzurro è quello appena pescato nel Mare Adriatico. I salumi sono nostrani e la pasta è a base di farine locali selezionate dal Molino Sapignoli di Cesena. Anche il latte e i suoi derivati arrivano dalla vicina Centrale del Latte di Cesena, così come la frutta nasce sulla terra romagnola. La carne proviene da piccoli allevatori.

Sperimentare il tradizionale ricettario Artusi

Nei Ricci Hotels, la tradizione si assapora ad ogni boccone, perché grazie alla collaborazione con Casa Artusi, si seguono i consigli del ricettario più famoso del mondo della cucina di casa. I principi sono quelli della qualità e scelta delle materie prime, la stagionalità, cordialità, narrazione e ricette romagnole. Pellegrino Artusi raccolse 790 ricette costruendo un manuale che ha delineato l’identità gastronomica nazionale.