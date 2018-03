Sta per scoccare l’Equinozio di primavera: tutte le info utili

L’equinozio di primavera, che dà inizio alla primavera astronomica, cade, quest’anno, il 20 marzo alle ore 16:15 UTC, 17:29 ora italiana. Etimologicamente parlando, il termine equinozio deriva dal latino “aequus nox”, inteso per “notte uguale” sottointeso “al dì”. Si tratta di una definizione puramente teorica in quanto gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare fanno sì che negli equinozi la lunghezza del giorno ecceda quella della notte. Gli equinozi di marzo e settembre sono i due giorni dell’anno nei quali hanno inizio, rispettivamente, la primavera e l’autunno, in senso astronomico.

In particolare, si chiama equinozio di primavera o Punto Gamma o nodo ascendente o Punto d’Ariete: il punto di intersezione tra eclittica ed equatore celeste in cui il Sole passa dall’emisfero autrale a quello boreale; mentre si intende per equinozio d’autunno o Punto Omega o nodo discendente o Primo punto della Libra: il punto di intersezione tra eclittica ed equatore celeste in cui il Sole passa dall’emisfero boreale a quello australe.