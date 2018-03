Stazione spaziale cinese fuori controllo: “Per Tangong-1 è nata una rete di 4 Paesi europei

A scrutare il rientro incontrollato della Tiangong-1 è una rete di 5 telescopi cui 1 dell’Italia, 2 della Francia, 1 della Spagna ed uno della Germania. “È la prima volta che si attiva un coordinamento europeo ” di questo tipo per il rientro di satelliti e loro frammenti dallo spazio.

A metterlo in evidenza sono state la Protezione Civile e l’Agenzia Spaziale Italiana che oggi, rappresentate dal capo del Dipartimento Angelo Borrelli e dai fisici Asi Claudio Portelli e Ettore Perozzi, hanno incontrato la stampa per fare un punto sul rientro del ‘Palazzo Celeste’, nella sede operativa della Protezione Civile a Roma.

“Per la prima volta quattro Paesi europei si stanno coordinando” su attività che riguardano lo spazio ed il rientro sulla Terra di un detrito spaziale , ha evidenziato il capo ufficio stampa dell’Agenzia Spaziale Italiana, Pina Piccirilli. Del resto, “proprio mentre entrava in vigore l’ora legale, un altro detrito spaziale è caduto sulla Terra ed è stato anche filmato”.

Il telescopio italiano che sta ‘seguendo’ la Tiangong-1 si trova in Sardegna e, oltre ai 5 telescopi, a monitorare il rientro della stazione cinese ci sono anche radar di tracciamento, sensori di tracciamento e sensori ottici, è stato spiegato dagli esperti Asi. “Questa è una novità assoluta ” ha aggiunto Piccirilli.

A livello mondiale, inoltre, a scrutare il rientro della stazione spaziale cinese ci sono ben 13 agenzie spaziali al lavoro e la fascia di caduta dei detriti è 44 gradi Nord e 44 gradi Sud

Con la vicenda della Tiangong-1, “ciò che sta accadendo-ha chiarito ancora il fisico dell’Asi Ettore Perozzi- è che ci stiamo tutti, cittadini compresi, rendendo conto, stiamo acquistando consapevolezza, che siamo una ‘società spaziale’, quindi, come è accaduto per il traffico aereo, stiamo iniziando come Agenzia Spaziale Italiana ha rendere questo scenario attivo” è più concreto.