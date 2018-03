Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, slitta ancora l’orario dell’impatto: “Crash” Domenica sera [INFO e DETTAGLI]

Slitta ancora l’orario dell’impatto nell’atmosfera della Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, fuori controllo dallo Spazio verso la Terra. L’ultima stima dell’Agenzia spaziale italiana sul rientro in atmosfera, soggetta ancora ad ulteriori variazioni in funzione dell’evoluzione del flusso solare e tempeste geomagnetiche, prevede come data nominale il 1° aprile 2018 alle ore 19:03 UTC (le 21:03 italiane) con incertezza e intervalli di confidenza (cioé intervalli di probabilità) dell’80% pari a 6 ore e del 95% pari a 11,5 ore. Significa che, secondo le stime dell’Asi, all’80% la Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 arriverà nell’atmosfera terrestre tra le 15 italiane di domenica pomeriggio e le 03 della notte successiva.

L’ultima stima dell’Aerospace Corporation, che sta monitorando il crollo in diretta, è invece delle ore 20:30 UTC (le 22:30 italiane) sempre di domani, Domenica 1 Aprile, con un margine di incertezza di 8 ore (quindi tra le 14:30 italiane e le 06:30 di Lunedì mattina.

Sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, la protezione civile ha fornito alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di auto protezione: