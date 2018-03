Tiangong-1: ecco il “cimitero spaziale degli abissi”, il punto più isolato della Terra dove il veicolo fuori controllo sarebbe dovuto precipitare

La stazione spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare nelle prossime 24-36 ore, ma un punto in cui non atterrerà è l’inquietante “cimitero spaziale degli abissi” a cui doveva essere destinata.

Generalmente i detriti provenienti dallo spazio finiscono nel punto più remoto del pianeta, a migliaia di km dalla terra più vicina: il Punto Nemo. Ma Tiangong-1 non troverà la sua dimora finale nel Punto Nemo, che già ospita i rottami di circa 300 veicoli spaziali.

Il Punto Nemo si trova a circa 2.500 km dalle isole Pitcairn ed è considerato il punto ideale per “abbandonare” i rifiuti spaziali dal momento che è una zona non abitata del nostro pianeta. Il laboratorio spaziale Mir, un enorme veicolo spaziale russo da oltre 124 tonnellate, nel 2001 è precipitato proprio in questo punto, che sarà anche la dimora finale della Stazione Spaziale Internazionale nel 2024.

Tiangong-1, lungo 10,5 metri e con un diametro di 3,3 metri, è il primo laboratorio spaziale della Cina ed è stato lanciato in orbita nel 2011 per permettere di condurre esperimenti di attracco e di orbita nell’ambito dell’ambizioso programma spaziale cinese, che mira a posizionare una stazione permanente in orbita entro il 2023. La missione di Taingong-1 sarebbe dovuta finire nel 2013, ma la Cina l’ha ripetutamente estesa, portando alcuni scienziati a credere che avesse perso il controllo del veicolo.

L‘avanzamento del programma spaziale della Cina è una priorità per il Presidente Xi Jinping, che ambisce a trasformare Pechino in una potenza spaziale mondiale, con voli spaziali civili avanzati e con le capacità che rafforzano la sicurezza nazionale.

In futuro, le agenzie spaziali utilizzeranno materiali che hanno molte più probabilità di bruciare nell’atmosfera.