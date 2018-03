Stefano Boeri Architetti: triplo appuntamento per la Giornata Internazionale delle Foreste proclamata dalle Nazioni Unite

il 21 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste proclamata dalle Nazioni Unite per sensibilizzare la comunità mondiale sull’importanza delle foreste, Stefano Boeri Architetti partecipa a tre eventi chiave del dibattito internazionale a Roma, Ginevra e Milano per promuovere le politiche di forestazione urbana, dando seguito alla campagna globale lanciata dallo studio il 6 dicembre 2017.

Il tema scelto per celebrare la giornata Mondiale delle Foreste del 2018 è “Forests and Sustainable Cities”, e sottolinea l’importanza degli alberi come elementi essenziali per rendere le nostre città luoghi di vita più verdi, sani e vivibili.

ROMA, ore 11.00 – 13.00, Sheikh Zayed Centre, sede FAO – Forests and Sustainable Cities

GINEVRA, ore 13.00 – 15.00, Palais des Nations – Sala VIII – Architecture and Nature. Vertical Forests.

MILANO, ore 18.00, Fondazione La Triennale – Festival dei Diritti Umani

In allegato il comunicato stampa con i link ai singoli eventi e al Manifesto Urban Forestry.