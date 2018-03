Ricerca: lo studio, lo stress è contagioso e altera il cervello

Lo stress trasmesso dagli altri può cambiare il cervello e alterarlo a livello cellulare. Lo ha dimostrato uno studio su coppie di topi, condotto dall’università canadese di Calgary e pubblicato su ‘Nature Neuroscience’.

“I cambiamenti del cervello associati allo stress sono alla base di molte malattie mentali tra cui i disturbi d’ansia e la depressione – spiegano i ricercatori – Recenti studi indicano che lo stress e le emozioni possono essere ‘contagiosi’, ma non è noto se questo abbia conseguenze durature per il cervello“. La ricerca ha approfondito proprio questo punto: “Dopo aver sottoposto le coppie di topi agli effetti dello stress – sottolineano gli scienziati – abbiamo esaminato le risposte di una specifica popolazione di cellule, i neuroni Crh che controllano la risposta del cervello all’ansia, trovando che anche nei roditori ‘contagiati’” dallo stress del partner di esperimento “avevano subito delle modifiche“.

“Quello che ci ha sorpreso – commenta Toni-Lee Sterley, autore principale del lavoro – è che i neuroni Crh di un partner della coppia di topi, che non era stato esposto direttamente allo stress ma era stato contagiato, mostrava cambiamenti identici a quelli misurati nei topi stressati“.

Ma cosa accade nell’uomo? “Questi effetti potrebbero essere presenti anche nell’uomo – suggeriscono gli scienziati – Noi comunichiamo il nostro stress agli altri spesso senza neanche saperlo. Sintomi di ansia possono persistere all’interno della famiglia. E la capacità di percepire lo stato emotivo del prossimo è una parte fondamentale del tessuto sociale di una comunità. Infine – concludono – le conseguenze di questo processo potrebbero influenzare i comportamenti degli individui anche in un secondo momento“.