Una ragazza è morta in un incidente in una fattoria a Doerflingen, nel canton Sciaffusa, in Svizzera: la 19enne stava raccogliendo del letame con un piccolo mezzo, ed è rimasta incastrata fra il braccio della pala frontale e una ruota. La polizia ha riferito che è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.