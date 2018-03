Tecnologia & salute: l’Intelligenza Artificiale ha scoperto 6.000 specie di virus

Simon Roux, dell’Istituto di Genomica del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (Doe), ha addestrato i computer ad identificare il Dna dei virus: il 15 marzo scorso, ad una conferenza a San Francisco, ha presentato i risultati del suo lavoro, pubblicato su “Nature“, secondo cui l’Intelligenza Artificiale è riuscita a scoprire circa 6.000 specie di virus di cui si ignorava l’esistenza.

L’Intelligenza Artificiale è infatti in grado di individuare gli schemi genetici dei virus nascosti dentro immense quantità di dati.

In particolare Simon Roux ha addestrato i computer ad identificare le sequenze genetiche di una famiglia di virus detta Inovirus, che vive nei batteri e ne altera il comportamento: Roux ha elaborato un algoritmo con due gruppi di dati (805 sequenze genetiche di Inovirus conosciuti e 2.000 sequenze di altri virus e batteri) per consentire al computer di imparare a distinguere tra i due. L’Intelligenza Artificiale ha quindi rilevato 10.000 sequenze genetiche di Inovirus raggruppandole in specie: 6.000 erano ancora sconosciute.