Telecomando SMART4 di Meliconi: il primo telecomando universale fronte-retro per Smart TV… 4 in 1 e con tastiera QWERTY integrata!

La vendita di Tv con tecnologia smart per connettersi al web è in continua crescita, e Meliconi, forte della sua esperienza pluridecennale nella produzione di accessori audio-video, propone sul mercato un innovativo telecomando 4 in 1 con tastiera QWERTY integrata: Smart4!

Il telecomando Smart4 racchiude in sé la massima qualità, efficienza e affidabilità dei telecomandi Meliconi, combinandole con una tecnologia innovativa: una completa tastiera QWERTY integrata, compatibile con molte delle TV smart sul mercato (dotate di supporto HID – Human Interface Device) e funzionante senza fili attraverso ricevitore USB.

Lo Smart4 si presenta con una tastiera frontale 4 in 1 e ricca di funzioni che, oltre al TV, permette di controllare tre diverse sorgenti a/v a scelta, fra cui decoder digitale terrestre, satellitari e Sky, oltre a lettori DVD, Blu ray o VCR e altri dispositivi come iptv e box multimediali…

Ma la grande novità è sul retro: girando il telecomando si accede ad una tastiera QWERTY senza fili, completa, funzionale e dal design ergonomico, che permetterà di sfruttare al meglio tutte le funzioni della Smart TV!

Il telecomando Smart4, inoltre, è in grado di trasformarsi in Air mouse per spostare la posizione del puntatore a schermo semplicemente orientando il telecomando nello spazio, per selezionare link, immagini o quant’altro appaia sullo Smart TV…

Presenti anche la funzione learn per l’apprendimento diretto dei segnali di un qualsiasi telecomando originale, e la funzione memo, che consiste nella memorizzazione di sequenze di comandi, richiamabili premendo un unico tasto. Infine, il nuovo Smart4 non diventerà mai obsoleto, in quanto aggiornabile per sempre via internet tramite un semplice cavo audio standard (cavetto acquistabile separatamente).

Garanzia 2 anni. Prezzo consigliato al pubblico: 49,99 euro.

