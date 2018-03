Terremoto Centro Italia, Coldiretti: turismo in ripresa nell’area del cratere

Nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia molte aziende agrituristiche hanno riaperto, nonostante le difficoltà, con una stima di aumento del 10% delle presenze turistiche rispetto allo scorso anno: lo rileva Coldiretti.

L’arrivo di turisti è in ripresa dopo il crollo registrato nell’area del cratere tradizionalmente vocate per vacanze, picnic e gite fuori porta in campagna, tipiche della primavera e della Pasqua, grazie – sottolinea la Coldiretti – alla bellezza dei paesaggi e alla qualità dell’offerta gastronomica. Nei 131 comuni del cratere, colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 26 e 30 Ottobre secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat, operano 444 agriturismi dei quali 42 in Abruzzo, 40 nel Lazio, 247 nelle Marche e 115 in Umbria.

Per incentivare il turismo nelle regioni colpite dal sisma è in atto un impegno di www.campagnamica.it per incentivare le presenze negli agriturismi e l’acquisto dei prodotti delle aziende agricole locali con #SalvaUnPastore della Coldiretti per aiutare con il consumo di carne di agnello i pastori delle regioni terremotate dove c’è una significativa presenza di allevamenti che è importante aiutare per la ripresa economica ed occupazionale.