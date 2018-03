Terremoto, Giovedì a Visso la demolizione di una sporgenza di roccia pericolante sulla strada della Valnerina

Giovedì, 29 marzo, saranno eseguite le operazioni di demolizione di una sporgenza di roccia in quota nel comune di Visso (Macerata), lungo la strada provinciale 209 Valnerina,

tramite l’uso di esplosivo. Lo comunica Anas spiegando che “l’intervento consentirà di aumentare i livelli di sicurezza della strada in caso di futuri eventi sismici o atmosferici evitando che la roccia, attualmente non pericolante, possa diventare pericolosa a causa della conformazione sporgente e della posizione sovrastante la carreggiata”.

Le operazioni si svolgeranno a partire dalle 8 di giovedì, come concordato con la questura e gli altri enti competenti, e si concluderanno entro 36 ore. Durante lo svolgimento delle operazioni sarà temporaneamente interrotto il transito in entrambe le direzioni. In caso di maltempo l’operazione dovrà essere rinviata. L’intervento si aggiunge ai lavori in fase di ultimazione per il ripristino definitivo della strada provinciale 209 Valnerina, riaperta al traffico lo scorso 31 gennaio.