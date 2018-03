Terremoto, il Comune di Amatrice al Campidoglio: suggello di fratellanza tra i nostri popoli

“L’Amministrazione comunale di Amatrice ringrazia Roma Capitale per l’iniziativa #RomaAdottaAmatrice, che sarà di supporto per la delocalizzazione temporanea nell’area Pip delle imprese artigianali distrutte dal sisma. Un contributo di solidarietà finalizzato all’acquisto di beni, attrezzature ed impianti ritenuti indispensabili e necessari all’avvio delle attività, che dimostra ancora una volta l’immensa solidarietà dei romani verso la tragedia che ci ha colpiti e suggella la fratellanza tra i nostri popoli”. Lo dichiara in una nota il Comune di Amatrice.