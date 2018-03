Terremoto Marche: consegnate le ultime 21 casette a Ussita

Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, accolto dal Commissario Straordinario Mauro Passerotti del Comune di Ussita ha consegnato questa mattina come da programma le ultime 21 casette “Sae” ai cittadini.

“A luglio dello scorso anno – ha sottolineato Ceriscioli – mi trovavo in questa area mentre le imprese stavano realizzando lavori di sbancamento per allestire le casette e oggi nel veder consegnare le ultime mi riempie di soddisfazione. Si restituisce una casa fatta con qualità e dignità e che serve per accompagnare i cittadini ad un percorso di uscita dall’emergenza per la ricostruzione.”

”Quando si consegnano le ultime casette – ha concluso il presidente – si stabilisce la partenza di una nuova fase perché la testa e l’impegno sono rivolte a questa fase per far ritornare, passo dopo passo, la comunità come era prima e anche meglio di prima”.