Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, paura a Milano e Bergamo: psicosi terremoto, ma è stato un “Boom Sonico”

Paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta.

Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. I centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono intasati di telefonate. Numerose le persone che per lo spavento hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono riversate in strada. A Bergamo una scuola in zona Sant’Antonino è stata evacuata. Anche a Como una scuola è stata evacuata. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello Stabilimento della Siad di Osio come inizialmente si era vociferato sui social network.

E’ stato un “Boom Sonico”: ecco che cos’è

Con ogni probabilità s’è trattato di un “boom sonico“, cioè di boati provocati da onde d’urto create da due aerei militari che hanno raggiunto una velocità superiore al suono. Un boato sonico viaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione scientifica, un boato sonico è prodotto da un aereo o da un altro oggetto che vola a una velocità uguale o superiore a quella del suono. Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica la pressione di disturbo creata, o suono, che genera si estende in tutte le direzioni.

In particolare, dovrebbero essere stati due aerei militari decollati dall’aeroporto di Cameri (Novara).