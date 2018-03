La SP477 che collega Norcia a Castelluccio oggi resterà chiusa per neve. La riapertura era stata prevista con tre fasce orarie (7-8, 12-13 e 17:30-18:30) ma le precipitazioni nevose hanno richiesto la necessaria chiusura. Si dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo per ripristinare l’apertura, sempre divisa in fasce orare.