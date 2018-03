Terremoto Centro Italia: si riduce la zona rossa a Camerino

Il sindaco di Camerino ha firmato un’ordinanza di riduzione della zona rossa: il provvedimento consente la circolazione nel doppio senso di marcia in viale Giacomo Leopardi e in via Seneca. Viale Giacomo Leopardi tornerà percorribile in entrambi i sensi di marcia da piazza San Venanzio fino alla rotatoria dell’ex Albergo Leone e viceversa. Resta aperto in un unico senso di marcia il tratto che dalla rotatoria conduce al bivio di via Cesare Battisti. In via Seneca i veicoli potranno circolare in entrambe le direzioni.