Tisana alla vite rossa: un ottimo rimedio contro cellulite e gambe gonfie

La tisana alla vite rossa, ottenuta dalle foglie della Vitis vinifera, vite da vino, appartenente alla famiglia delle Vitacee, è un ottimo rimedio contro cellulite e gambe gonfie. Moltissime sono però le sue proprietà: essa cura i disturbi cardiocircolatori, insufficienza venosa, vene varicose, fragilità capillare, emorroidi. Antiossidante, ricca di tannini, polifenoli, antociani, stilbeni, riduce edemi e gonfiore, favorisce il microcircolo, idrata e rivitalizza la pelle, combatte l’antiestetica couperose e i disturbi della menopausa. Ma non è tutto: è consigliata a chi soffre di stitichezza, come antidolorifico (nei casi di dolori articolari e reumatici), è un toccaana contro reumarismi, artrite, artrosi, riducendone il loro processo degenerativo).

La tisana alla vite rossa, inoltre, è indicata contro problemi circolatori legati alla vista e alla degenerazione retinica, tonifica e rinforza le pareti venose nei casi di insufficienza venosa. Come prepararla? Occorrono 1 cucchiaio di foglei di vite rossa spezzettate e un bricco d’acqua. Fate bollire l’acqua, ponendovi dentro le foglie sminuzzate, coprite e lasciate riposare per 10 minuti. Filtrate e bevete la tisana così ottenuta a stomaco vuoto, lontano dai pasti, per 2-3 volte al giorno.