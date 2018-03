Arpa Piemonte sta monitorando la qualità dell’aria nella zona: “Gli esiti dei primi rilievi non segnalano criticità“, spiega in un tweet l’agenzia ambientale. “I monitoraggi effettuati nel centro abitato di Pianezza non evidenziano presenza di sostanze gassose provenienti dalla combustione“.

Torino: in fiamme deposito di materie plastiche a Pianezza, in corso i monitoraggi di Arpa

