Trainer: la prima auto dedicata ai cani

Trainer è un brand leader nel petfood e rappresenta un’eccellenza MADE IN ITALY nell’innovazione nutrizionale mirata al benessere dei cani.

Un benessere che parte da un’alimentazione sana, ricca di ingredienti naturali funzionali, ma che si nutre anche del forte legame che si instaura tra uomo e cane.

I cani insegnano all’uomo che la fedeltà può durare per sempre e il tempo che si trascorre con loro arricchisce la nostra vita. TRAINER conosce a fondo la relazione uomo – cane, e la coltiva con progetti sociali autorevoli – come Cani Eroi – con l’impegno di ricambiare il grande affetto e la fiducia incondizionata che i nostri amici a 4 zampe ci donano.

Proprio da questo impegno nasce la collaborazione con Nissan per la realizzazione di X-Trail TRAINER, il primo SUV con un allestimento creato ad hoc per il benessere dei cani quando sono in auto, disponibile oggi solo per il mercato italiano. Un modo in più per dimostrare al proprio fedele compagno di essere un amico per la vita e per ogni viaggio, un vero e proprio membro della famiglia che come tale deve poter godere di tutti i comfort: dagli spostamenti di tutti i giorni, ai lunghi viaggi, alle divertenti gite fuori porta. “Siamo molto soddisfatti del nuovo X-Trail, adattato per i cani. Si tratta di una realizzazione esclusiva, sviluppata in collaborazione con TRAINER per facilitare la vita dei nostri amici a quattro zampe. Ora insieme ai passeggeri, occupano un posto d’onore all’interno del SUV più venduto al mondo” ha affermato Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione Nissan Italia.

Il SUV è dotato di un bagagliaio completamente ridisegnato, frutto di studi e test sviluppati da Nissan e TRAINER.

Il kit TRAINER è composto da:

una comfort area con rivestimento del bagagliaio in ecopelle, comodo e antiscivolo per i cani e facile da pulire per il proprietario

una griglia divisoria tra bagagliaio e abitacolo, per la sicurezza dei cani e dei passeggeri della vettura

una rampa telescopica, per facilitare la salita a bordo (utile soprattutto per cani di taglia medio/grande)

una doccia, per rimuovere rapidamente e facilmente terra o fango dal pelo e dalle zampe del cane dopo passeggiate in campagna e prima di salire a bordo

un telo impermeabile, su cui il cane può sostare durante la doccia

un kit asciugatura per tamponare il pelo del cane prima di salire a bordo

L’intero equipaggiamento può essere facilmente rimosso, per poter essere igienizzato più agevolmente o per ripristinare lo spazio di carico quando non è necessario trasportare cani.

X-Trail è il più grande fra i modelli della gamma crossover Nissan, che comprende anche Qashqai e Juke e negli anni 2016 e 2017 è stato il SUV più venduto al mondo.

X-Trail è disponibile con cinque o sette posti, con motorizzazioni 1.6l benzina da 163cv, 1.6l diesel da 130cv e 2.0l diesel da 177cv. A scelta, con due o quattro ruote motrici, con cambio manuale o automatico, per ogni esigenza delle famiglie avventurose.

Sarà possibile scoprire la Nissan X-Trail TRAINER e tutte le sue funzionalità presso lo stand TRAINER / NISSAN di QUATTROZAMPEINFIERA – il più grande evento dedicato al mondo dei pet che accoglie in ogni tappa oltre 20 mila persone – nei weekend di Roma (17 e 18 Marzo) e Napoli (26 e 27 Maggio).

La partnership tra TRAINER e Nissan fa parte di un più ampio progetto di collaborazione che proseguirà nei prossimi mesi con iniziative diverse, tra cui il concorso “Vinci Nissan X-Trail TRAINER”. Acquistando almeno 2kg di alimenti TRAINER per cani si potranno vincere infatti una Nissan X-Trail TRAINER, oltre a 10 weekend dog-friendly all inclusive, in cui poter godere di tutti i comfort dell’auto per sè e per la propria famiglia, amici a 4 zampe inclusi.