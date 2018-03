Treviso: Primavera in Castello, da scoprire oltre 100 artigiani dell’eccellenza (2)

(AdnKronos) – La domenica spazio ai più piccoli con ‘Castello in gioco’ il programma di educazione per bambini dai 6 ai 13 anni,che, accompagnati e assistiti in divertenti attività di gruppo, potranno creare oggetti artigianali, conoscere la natura, disegnare e molto altro ancora. Nella scelta delle attività particolare attenzione è data alla valorizzazione del territorio, della sua cultura e tradizione. Per i bambini dai 3 ai 6 anni tutta da scoprire invece la proposta delle insegnanti della Scuola Materna ‘Vittoria” e Asilo Nido ‘Prato Fiorito” di Roncade (Happy Mais, Orto e Trucca-bimbi) le attività dell’asilo serviranno per raccogliere fondi ad offerta libera per poter realizzare una pavimentazione antitrauma nel chiostro interno della scuola.

Per gli amanti del cibo ci saranno i Truck Food e lo spazio ristorante dove poter pranzare e gustare delizie di stagione e piatti a base dei presidi Slow Food. Da non dimenticare che il Castello è anche cantina quindi da non perdere le degustazioni: in particolare si potranno assaggiare varie annate del vino più importante del Barone Ciani Bassetti, il rosso Villa Giustinian. Ulteriori informazioni ed iniziative su www.castelloroncade.com.