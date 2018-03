Trump alza il tiro e minaccia tassa su auto europee

Washington, 3 mar. (AdnKronos) – Donald Trump alza i toni della guerra commerciale che ha avviato annunciando l’aumento dei dazi su importazioni di acciaio e alluminio, minacciando una nuova tassa sulle auto importate dall’Unione Europea. “Se la Ue vuole aumentare ulteriormente i già massicci dazi e barriere imposti alle società Usa che fanno affari lì, noi semplicemente applicheremo una tassa alle loro auto che liberamente entrano negli Stati Uniti”, ha scritto oggi in un tweet.

“Rendono impossibile vendere le nostre auto (e molte altre cose) da loro”, ha aggiunto attaccando ancora i Paesi europei. “Grande squilibrio commerciale!”, ha concluso.

In risposta all’annuncio di Trump sui dazi il presidente della commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che la Ue potrebbe considerare di imporre dazi su famosi prodotti americani, compresi “Harley-Davidson, il bourbon e i blue jeans”.

“Noi vorremmo una relazione ragionevole con gli Stati Uniti, ma non possiamo semplicemente mettere la testa sotto la sabbia”, ha aggiunto.