“Tumore al polmone: la lotta al big killer parte dalla diagnosi” è il nome della conferenza stampa prevista per il 14 Marzo 2018, ore 11.00 Centro Svizzero, Via Palestro 2/4, Milano.

Al via il progetto Centro per Cento: 60 centri dove il test molecolare permetterà una cura su misura. Alla conferenza stampa di presentazione del progetto Centro per Cento si parlerà delle nuove prospettive di diagnosi e cura personalizzata per il cancro al polmone.

Parteciperanno insieme a Roche:

Moderatore Gianluca Semprini, Rai News

Prof.ssa Silvia Novello – Professore di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia Università di Torino, Dirigente Responsabile SS Oncologia Polmonare AOU SAN LUIGI Orbassano Torino

Prof. Antonio Marchetti – Direttore Anatomia Patologica Ospedale SS Annunziata Chieti. Università degli Studi Chieti-Pescara. Coordinatore del Gruppo Italiano di Patologia Molecolare e Medicina SIAPEC

Prof. Davide Croce – Direttore del Centro di Ricerca sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale (CREMS), Università Carlo Cattaneo LIUC –

Castellanza (VA)