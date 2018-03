Turismo, Confcommercio: fondamentale per il rilancio del mezzogiorno e la crescita del Paese

E’ l’accoglienza il punto di forza del made in Italy, contribuendo per il 60% al saldo della bilancia commerciale tra il 2007 e il 2017 (128 miliardi su un totale di 216 miliardi di euro).

I turisti dall’estero sono in costante crescita: 60 milioni nel 2017, + 5,2% rispetto al 2016; + 40% di arrivi e + 30% di presenze tra il 2007 e il 2017. Inoltre, il turismo è voce fondamentale dell’export con 362 miliardi di euro complessivi negli ultimi dieci anni.

Occorre puntare “con forza e determinazione” sul turismo per il rilancio del Mezzogiorno e la crescita del Paese: questo l’invito che emerge dall’analisi ‘Il valore del turismo in Italia’, realizzata da Confturismo-Confcommercio e presentata al Forum di Confcommercio a Cernobbio.

