Turismo, nuove medaglie per la Slovenia: il successo di una destinazione attraverso i suoi numerosi riconoscimenti

Continua il periodo d’oro della Slovenia, le cui strategie per posizionarsi stabilmente come boutique destination passano attraverso sostenibilità, cultura, eventi e business travel. Dopo il recente inserimento nella guida Best in Travel 2018 di Lonely Planet – le Alpi Giulie si sono, infatti, meritate il podio nell’ambito delle Top 10 Regioni imperdibili di quest’anno – la destinazione ha ottenuto nuovi riconoscimenti nel campo del turismo sostenibile, della promozione, del turismo termale e degli eventi.

«La Slovenia si conferma destinazione giovane, frizzante e interessante, sempre piena di novità – afferma Aljoša Ota, Direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – ci stiamo focalizzando molto sul turismo sostenibile prediligendo gli investimenti eco-sostenibili a lungo termine. In questo quadro, premi e riconoscimenti sono la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Possiamo tranquillamente definirci trend-setter per queste tematiche, siamo anche innovativi nel trovare soluzioni interessanti per questioni ambientali e le strutture turistiche stanno adeguando la propria offerta alla crescente domanda di questi prodotti».

Turismo sostenibile

La Slovenia è all’avanguardia nel campo del turismo sostenibile a livello Europeo. Con l’obiettivo di evidenziare storie di successo, condividere le migliori tecniche e contribuire al miglioramento del turismo, una giuria internazionale composta da Green Destinations, TravelMole, ITB Berlin e altre dieci organizzazioni del settore del turismo sostenibile, ha selezionato dapprima 32 finalisti su 100 e, tra questi, le destinazioni che portano il marchio Slovenia Green Destination, come Lubiana e Podčetrtek, sono state premiate quali “Best in Europe” nella categoria Best of Planet. Con questo premio, la Slovenia si è classificata tra le prime 10 destinazioni più prestigiose nella categoria Top 10 Sustainable Destinations 2018 del mondo.

L’interessante offerta turistica basata sul concetto di sostenibilità e lo sviluppo di prodotti turistici di alta qualità e innovazione sta diventando un elemento essenziale di competitività, che distingue la Slovenia da altre destinazioni. L’Ente Sloveno per il Turismo ha compiuto un passo significativo in questa direzione sviluppando un programma nazionale unico denominato Green Scheme of Slovenian Tourism, che combina tutti gli sforzi fatti a vari livelli sullo sviluppo del turismo sostenibile. Il marchio di qualità Slovenia Green, ottenuto dalle realtà che rispettano oltre 100 criteri, è stato concesso per la prima volta dall’Ente nel 2015 e finora sono già 61 i titolari di questa certificazione, di cui 37 destinazioni, 19 strutture, 3 parchi nazionali e 2 agenzie di viaggio.

Strumenti promozionali e di comunicazione

Sempre in occasione dell’ITB di Berlino, l’Ente Sloveno per il Turismo ha ricevuto anche due premi per l’eccellenza nel campo degli strumenti promozionali e di comunicazione. Il festival internazionale dei media Golden City Gate ha, infatti, premiato con il secondo posto il video promozionale Feel Pure Love e la pubblicazione Esperienze Culturali nel campo dei migliori materiali promozionali con contenuti turistici.

Il video “Feel pure love” è stato realizzato in collaborazione con l’Ente Sloveno per il Turismo e RTV Slovenia (regista: Danijel Vrbec) e raccoglie sette video tematici più lunghi che utilizzano l’approccio narrativo per presentare la Slovenia quale destinazione verde e sostenibile. Questa serie di video porta gli spettatori attraverso le bellezze della Slovenia mediterranea, di quella alpina, di Lubiana, del Carso, delle foreste, delle acque, della cucina e della Slovenia nel suo insieme.

La brochure sulle esperienze culturali, invece, è stata pubblicata dall’Ente Sloveno per il Turismo in onore di uno dei temi principali del turismo sloveno per il periodo 2018/2019 e per commemorare il 2018, anno europeo dei beni culturali. La pubblicazione è consultabile in sloveno, inglese, tedesco, italiano e francese con l’obiettivo di sostenere e promuovere lo sviluppo del turismo culturale in Slovenia.

Turismo termale ed eventi

La Slovenia è ormai riconosciuta ampiamente quale meta termale di altissimo livello: non a caso, in occasione del MITT-Mosca International Travel & Tourism, la più importante fiera del turismo in Russia e nei paesi baltici, il paese è stato insignito del titolo di Best Spa Destination tra gli espositori.

Infine, al “Seatrade Cruise Global”, il principale appuntamento internazionale nel settore crocieristico e navale, appena conclusosi a Miami – Florida, il comune di Koper (Capodistria) è stato premiato da Royal Caribbean per la migliore organizzazione di Azamazing, l’evento di punta commissionato dalla compagnia marittima per intrattenere i loro migliori clienti. Con una votazione di 96/100, la serata organizzata nella piazza principale di Capodistria è stata scelta come la migliore tra le 60 organizzate a livello mondiale, grazie alla posizione facilmente raggiungibile dal porto, all’impeccabile organizzazione nonché all’esibizione del celebre gruppo vocale sloveno Perpetuum Jazzile.