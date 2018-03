Turismo, Parma: Pasqua 2018 tra arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020

È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le giornate di primavera. Un’occasione sono i giorni di Pasqua 2018, concedendosi un viaggio tra arte e gusto nelle strutture INC Hotels Group, che si trovano in luoghi strategici per vivere Parma e il suo territorio. Passeggiando nel centro storico, colpisce alla vista la bellissima Piazza del Duomo, che custodisce gli affreschi del Correggio. Altre opere dell’artista si possono ammirare sulla cupola della Chiesa di San Giovanni Battista e nella Camera della Badessa, nell’ex monastero di San Paolo. Vicino al Duomo c’è il Battistero, noto per lo “Zooforo”, rappresentazioni di figure animali e semi umane, tipiche delle decorazioni medievali, scolpite da Benedetto Antelami agli inizi degli anni 1100. Camminando tra le strade del centro parmense si raggiunge il Teatro Regio, importantissimo in Italia per la tradizione operistica, e poi il caratteristico Palazzo della Pilotta, che ospita le opere della Galleria Nazionale, del Museo Archeologico e la meraviglia unica del Teatro Farnese, con i suoi interni totalmente in legno. Parma è anche la Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, terra del Parmigiano Reggiano, del Prosciutto Crudo e di tante specialità enogastronomiche. Per questo, visitare Parma è anche compiere un viaggio nel gusto, che si può vivere salendo a bordo del Tastybus. Ogni giorno, fino a novembre, da Piazza Garibaldi parte questo speciale autobus, che accompagna i buongustai nei luoghi di produzione e degustazione del Parmigiano, il Prosciutto, i posti in cui nasce l’aceto balsamico tradizionale. Il prezzo del tour è di 95 euro a persona, compreso un light lunch, ma i bambini fino a 10 anni pagano 40 euro e fino a 4 anni partecipano gratis. Per informazioni: turismo@comune.parma.it)

Per il soggiorno, ci sono i confort e i servizi di INC Hotels Group. Una notte con prima colazione al Best Western Plus Hotel Farnese è a partire da 50 euro a persona, all’Holiday Inn Express Parma da 45 euro, all’Hotel San Marco da 40 euro.